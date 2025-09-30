Este sábado 4 de octubre, el Paseo de las Palmeras del Parque de Mayo será nuevamente el escenario de la Feria Agroproductiva, que se desarrollará de 9:30 a 13:30. La propuesta reúne a productores y emprendedores sanjuaninos que ofrecerán alimentos frescos, artesanales y saludables, junto con stands de servicios e instituciones públicas.

El evento se consolida como un espacio para apoyar la producción local, fomentar hábitos de vida saludables y disfrutar en familia. Los visitantes podrán adquirir frutas y verduras frescas, aceite de oliva, aceitunas, vinos, panificados artesanales, conservas, dulces y otros productos elaborados por más de 130 emprendedores de San Juan.

Servicios y actividades complementarias

Además de la oferta productiva, diversas instituciones públicas brindarán servicios e información a la comunidad:

Ministerio de Salud: actualización gratuita del calendario de vacunación y actividades por el Día de la Alimentación y la Obesidad, incluyendo encuestas sobre el uso de plantas aromáticas como reemplazo de la sal.

Secretaría de Tránsito y Transporte: stand informativo sobre la Tarjeta SUBE, con entrega de tarjetas y asesoramiento.

Ministerio de Gobierno – Secretaría de Relaciones Institucionales: participación de la Dirección de Cultos y organizaciones no gubernamentales.

Dirección de Sanidad Vegetal, Animal y Alimentos: canje de botellas descartables por trampas “matadoras” para la mosca de los frutos, información sobre el control de plagas agrícolas y exhibición de insectos biocontroladores de la BioPlanta San Juan.

También se sumarán organizaciones locales como el Centro de Jubilados Unidos en Acción Asociación Civil y la Asociación Endometriosis San Juan, ampliando la propuesta social y comunitaria.