Este sábado 6 de septiembre, el Parque de Mayo será escenario de una gran celebración cultural y gastronómica con la nueva edición del Festival del Inmigrante, que contará con la participación especial de la Feria Agroproductiva de San Juan.

El evento, organizado por el Ministerio de Gobierno, reunirá a más de diez colectividades de distintas partes del mundo, que ofrecerán al público sus tradiciones a través de platos típicos, muestras artísticas y expresiones culturales. A la par, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Agroindustria destinará un espacio exclusivo para que los productores sanjuaninos exhiban y vendan sus productos locales.

La cita será de 18:00 a 00:00 horas, en las inmediaciones del Parque de Mayo, específicamente en la Plaza del Sol y la Plaza de las Américas, detrás del Monumento al General San Martín. Allí estarán representadas colectividades de Alemania, Argentina, Bolivia, Chile, España, Italia, Japón, Líbano, Perú, Polonia y Venezuela, en un encuentro que pondrá en valor la diversidad y la herencia cultural de la provincia.

Los organizadores invitan a todos los sanjuaninos a participar de esta jornada que combinará sabores, arte y tradiciones, en un espacio que promete ser un verdadero punto de encuentro entre culturas y con fuerte protagonismo de la producción local.