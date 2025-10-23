La Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes (FFHA) de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) celebra este año su 50° aniversario, marcando medio siglo de compromiso con la educación, la investigación y la cultura sanjuanina. La decana Myriam Arrabal expresó su orgullo por este hito institucional y repasó el camino de crecimiento que ha consolidado a la facultad como un pilar de la universidad pública.

“Muchísima alegría, porque no es menor cumplir medio ciclo de vida”, señaló Arrabal, quien recordó que la conmemoración se da dos años después del aniversario de la UNSJ. “Muchos se preguntan por qué la diferencia, y es porque la facultad antes se llamaba de otra manera y existían instituciones preexistentes que dieron origen a la actual FFHA”, explicó.

En este medio siglo, la facultad experimentó un notable incremento en su oferta académica, incorporando nuevas carreras de grado, pregrado y posgrado, además de fortalecer su labor en investigación científica. Actualmente, la FFHA cuenta con 11 departamentos de enseñanza que abarcan diversas áreas del conocimiento humanístico, artístico y social.

“Es muchísima la actividad que esta facultad realiza, y lo que se ha dado en los últimos años es una importante extensión territorial, llevando nuestra oferta educativa a departamentos alejados de la provincia”, subrayó la decana.

Hoy, la FFHA cuenta con cerca de 5.000 estudiantes distribuidos entre sus distintas carreras y niveles formativos, reflejo de su compromiso con la educación inclusiva y federal.

Con medio siglo de historia y una comunidad académica en crecimiento, la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes reafirma su papel como un espacio clave para el pensamiento crítico, la producción cultural y la formación de profesionales comprometidos con la sociedad sanjuanina.