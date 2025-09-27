El Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte de San Juan confirmó la programación artística de la Fiesta Nacional del Sol 2025, que se desarrollará del 20 al 22 de noviembre en el Estadio del Bicentenario y el Velódromo Vicente Chancay, bajo el lema “San Juan, mi tierra querida”.

La grilla de artistas por jornada quedó definida de la siguiente manera:

Jueves 20 de noviembre : Sabroso, Q’ Lokura, Eugenia Quevedo y La Banda de Carlitos.

: Sabroso, Q’ Lokura, Eugenia Quevedo y La Banda de Carlitos. Viernes 21 de noviembre: Estelares y Ciro y Los Persas.

Estelares y Ciro y Los Persas. Sábado 22 de noviembre: Emanero, Soledad Pastorutti y Nicki Nicole.

El evento, uno de los más convocantes del país, permitirá a miles de sanjuaninos y turistas disfrutar de espectáculos musicales de primer nivel, mientras se rinde homenaje a la historia, cultura e identidad de la provincia.