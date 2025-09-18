La fortuna le sonríe a un sanjuanino que se ganó más de $3 millones en el Quini 6

La suerte volvió a sonreírle a un sanjuanino. Esto se debe a que un apostador local se alzó con un premio millonario en el sorteo Nº 3305 del Quini 6, realizado este miércoles 17 de septiembre.

Según confirmaron desde la Caja de Acción Social (CAS), el jugador obtuvo $3.656.106 tras lograr 5 aciertos en la modalidad “Siempre Sale”.

El ticket ganador fue adquirido en la Agencia Nº 93 de Capital. El apostador acertó los números 2, 3, 9, 17 y 19, quedándose a un paso del premio mayor, ya que solo le faltó el 13 para completar la jugada perfecta.

Desde la CAS recordaron que el afortunado tiene tiempo hasta el 2 de octubre para presentarse con la boleta y reclamar su premio.