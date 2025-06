El amor lleva a que las personas hagan cosas alocadas. Esto es lo que demuestran cada día Hernán, talentoso futbolista sanjuanino, y su novia Naiara, fotógrafa profesional. El surgido de Sportivo Desamparados actualmente se desempeña en Tucumán, mientras que su enamorada está radicada en el sur. A pesar de que existen unos 1.800 kilómetros que los separan, ellos siguen más unidos que nunca.

Hernán Zuliani fue fichado por Defensa y Justicia en diciembre de 2021. El defensor pudo disputar un puñado de minutos en el “Halcón” de Varela, pero por su edad necesitaba tener continuidad para foguearse en el profesionalismo. Así fue como en 2023 se decidió cederlo y él aceptó una oferta de Deportivo Madryn de la Primera Nacional.

“Nos conocimos a fines de 2023 porque ella es fotógrafa de Madryn, ese fue nuestro primer encuentro. Me fue a sacar fotos a un entrenamiento, a los partidos y, bueno, ahí nos empezamos a conocer, fue todo muy lindo. Yo estaba a préstamo ahí y se me dio la posibilidad de renovar mi contrato un año más, y fue ahí en febrero de 2024 cuando ya nos pusimos de novios”, relató a Diario 13.

Luego de pasar varios meses conociéndose, decidieron dar el paso de empezar a convivir. Esto no era algo menor, ya que Naiara tiene una hija de apenas 3 años de edad. Sin embargo, todo salió de la mejor manera y la pequeña pudo entablar un buen vínculo con Hernán, que era algo realmente importante para ellos.

“Tiene una hijita que me hizo conocerla y convivimos con ella cuando nos mudamos juntos. Su hija es parte de ella y salió todo re bien. Después de eso, a mí en enero se me dio la posibilidad de venir a San Martín de Tucumán. Tuvimos una conversación juntos y ella me dijo que no tenía problema, que no me pusiera a pensar en ella y que pensara en mi futuro porque soy joven, que aspirara a más y que ella siempre iba a estar a mi lado. Eso para mí fue muy positivo porque me ha hecho crecer como persona”, contó el joven de 21 años.

Así fue como con lágrimas en los ojos, Hernán armó sus valijas y partió hacia el norte del país. Si bien fue duro separarse del amor de su vida y de todo lo que construyó con ella, él sabía que tenía que sacrificar todo lo que fuera necesario para seguir progresando en su carrera futbolística. Sin embargo, como ambos se prometieron, el vínculo no se cortó en ningún momento.

“Si bien por ahí teníamos miedo y teníamos inseguridades por lo que iba a causar, porque ni ella ni yo habíamos tenido una relación a distancia, gracias a Dios la estamos llevando bien”, aseguró. Actualmente, ella viajó esos 1.800 kilómetros en colectivo para poder verlo y disfrutar algunos días juntos luego de tanto tiempo de estar separados el uno del otro.

“Ahora está acá conmigo en Tucumán, estamos disfrutando de unos días para recargar energía y seguir la segunda mitad del año, que va a ser mucho más dura y competitiva de mi parte por lo futbolístico. Saber que ella va a estar y que mi familia también está, es muy importante para mí y me da mucha energía para seguir adelante”, sentenció el talentoso lateral.