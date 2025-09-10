Con la voz de un padre que atravesó en carne propia el consumo de un hijo adolescente, Jorge Sambor compartió su historia en diálogo con el móvil de Canal 13 San Juan. Su testimonio reflejó el costado más humano de la lucha contra las adicciones y la importancia de acompañar en familia.

“Hace más de 15 años sufrí con un hijo mío el tema de las adicciones. Cuando me enteré, lo primero fue la negación, no podía creer lo que me estaba pasando a mí. Un día mi hijo llegó a casa dado vuelta y ahí tomé conciencia de que algo estaba pasando”, relató.

En ese proceso, Sambor entendió que el tratamiento debía involucrar a toda la familia: “Yo digo que la terapia no es tan solo para el adicto, sino también para la familia. Eso me llevó a trabajar con los padres, porque hay que hacer un tratamiento a la par”.

El camino lo acercó al Proyecto Juan, pionero en San Juan en materia de rehabilitación. “Cuando estuvo mi hijo había 50 chicos internados y él salió entre los primeros cinco con alta. Pero después comprendí que la adicción es una enfermedad de por vida, que requiere estar atentos y aprender estrategias para prevenir recaídas”, contó.

Con el tiempo, se formó como operador socioterapéutico y coach ontológico, lo que le permitió acompañar a padres de Argentina, México y Colombia, incluso a distancia a través de plataformas virtuales.

“Lo que yo traigo es la experiencia de haber pasado por esto. El amor que le pongo y las ganas de acompañar son mis principales herramientas para ayudar a las familias y a las personas que sufren una adicción”, afirmó.