Llega fin de años y muchas personas empiezan a mostrar signos de fastidio y estrés, argumentando cansancio. En realidad, lo que les sucede a estas personas, es que no saben cómo gestionar sus emociones. Así lo explicó en su paso por Un Café con Martínez, Valeria Villalba, especialista en neurociencia.

La especialista aseguró que las emociones se pueden y se deben controlar. Para ello, primero la persona necesita conocerse, y para ello, cada tanto debe autoevaluarse. Es decir, saber identificar cómo y cuándo sienten determinadas emociones como tristeza, ira o alegría.

"Si yo conozco como me siento ante una determinada situación voy a saber a gestionar mejor, voy a saber que tengo que hacer- En este momento me siento triste, en este momento me siento más alegre, darse cuenta", sostuvo Villalba.

La profesional indicó que, ante una emoción intensa, la cual solo durará entre 80 y 120 segundos, la persona debe aprender a respirar profundo, a contar hasta diez para tomar el control de su cuerpo y su sentir, cuando es invadido por dicha emoción.

Villalba explicó que el olfato es el único sentido que está directamente conectado con la parte del cerebro. De ahí la importancia de que la persona en momentos tensos o de emociones fuertes sepa respirar para no perder el control de sí mismo, de la situación.

Educación emocional en las escuelas: "Celebro que se pueda incorporar"

Sobre la alta posibilidad de que San Juan incluya en las escuelas primarias y secundarias Educación Emocional, la especialista en neurociencia se mostró a favor de la iniciativa e incluso señaló que no solo en el ámbito escolar debe tratarse y enseñarse sobre gestión de emociones.

A su vez, Villalba aseguró que si los chicos y chicas pueden y aprenden a reconocer sus emociones van a conocer las de sus pares y otras personas que los rodean, lo que ayudará a que la sociedad sanjuanina sea más empática.