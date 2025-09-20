La iniciativa de la Legislatura para que los clubes sanjuaninos cuenten su historia

En las instalaciones del club Colón Junior, la Legislatura lanzó este viernes el programa "San Juan por Sanjuaninos". La iniciativa busca que los clubes cuenten su historia. Para ello, entrevistarán a hinchas, directivos, técnicos, jugadores de los primeros equipos de cada disciplina, inferiores e infantiles.

"Lo que proponemos es que cada club sanjuanino pueda contar su historia desde adentro. No solamente que día nación, en qué año, sino detalles como vivencias como 'que recuerdan aquella primera vez que vinieron al club", precisó el presidente de la Cámara de Diputados de San Juan, Fabián Martín.

"Van a ser entrevistados el canchero, el casero y, de esa manera cada club irá reflejando parte de su historia", detalló el vicegobernador y candidato a diputado nacional por el Frente Por San Juan.

Además de Martín, estuvo presente en este lanzamiento la intendenta de Capital, Susana Laciar, el diputado y candidato a diputado nacional por el Frente Por San Juan, Federico Rizo y el presidente del club Gerardo Iturrieta.

El programa no será exclusivo para clubes deportivos, sino que la iniciativa se extenderá a instituciones sociales. Martín explicó que la idea es que, en unos meses, quizás a fin de año, que la Cámara de Diputados sanjuanina edite un libro con la historia de cada una de las instituciones visitadas. "Es importante contar estas historias porque forman parte de la historia grande de San Juan", destacó el presidente de la Legislatura.

Por su parte, la intendenta de Capital, Susana Laciar destacó la importancia del programa, señalando que con esta iniciativa "se confirma que existe una Legislatura abierta, que sale a cada rincón"

En la actividad en el club centenario de Capital, los chicos de la categoría 2016 de fútbol se ganaron un viaje a el Parque Ischigualasto. Además, la institución y la Legislatura prepararon distintas actividades recreativas, juegos y sorteos para los más chicos del club.