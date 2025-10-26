La intendenta Becerra expresó que hubo gran convocatoria en la escuela Larrea
En la previa del voto del candidato a diputado Cristian Andino, la intendenta actual de San Martín, Analía Becerra dijo que hay más gente que en elecciones anteriores.
En un mediodía cálido de elecciones legislativas en San Juan, en un departamento alejado como lo es San Martín, la atención se la llevó el candidato a diputado Cristian Andino, quien votaba en la escuela Juan Larrea y los preparativos se hicieron notar. La intendenta dialogó con Canal 13 y contó cómo se preparan.
El movilero Pablo Godoy, con cámara a cargo de Rodolfo Soler, llegaron hasta el departamento alejado, precisamente en la localidad de San Isidro, donde la actual intendenta dijo que “estoy desde temprano acompañando a los votantes y a los presidentes de mesa. Se ve una gran concurrencia, al menos en la elección pasada no había tanta gente”.
“Hay que aprovechar el acto de democracia y vivirlo de la mejor manera. Siempre vienen a primer hora las personas mayores, pero esta vez se ha visto gente de todas las edades votando. Voto en la mesa número 2 pero todavía no sufrago porque estamos esperando a Cristian Andino”.