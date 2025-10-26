En un mediodía cálido de elecciones legislativas en San Juan, en un departamento alejado como lo es San Martín, la atención se la llevó el candidato a diputado Cristian Andino, quien votaba en la escuela Juan Larrea y los preparativos se hicieron notar. La intendenta dialogó con Canal 13 y contó cómo se preparan.

El movilero Pablo Godoy, con cámara a cargo de Rodolfo Soler, llegaron hasta el departamento alejado, precisamente en la localidad de San Isidro, donde la actual intendenta dijo que “estoy desde temprano acompañando a los votantes y a los presidentes de mesa. Se ve una gran concurrencia, al menos en la elección pasada no había tanta gente”.

“Hay que aprovechar el acto de democracia y vivirlo de la mejor manera. Siempre vienen a primer hora las personas mayores, pero esta vez se ha visto gente de todas las edades votando. Voto en la mesa número 2 pero todavía no sufrago porque estamos esperando a Cristian Andino”.