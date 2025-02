El desalojo de Sergio Ochoa y su familia en Caucete, previsto para este sábado por la mañana, fue suspendido luego de que la Justicia determinara que aún no está acreditada la legítima posesión de la vivienda. La medida, que había generado el rechazo de los vecinos, quedó en pausa hasta que el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) concluya con la revisión de los documentos que permitan esclarecer quiénes son los verdaderos propietarios del inmueble.

El martes pasado en las cámaras de Canal 13 San Juan, las vecinas del barrio había manifestado su apoyo a Ochoa y su familia, quienes viven en la casa desde hace más de un mes. Según ellas, la presencia del hombre, su esposa y sus cinco hijos transformó el lugar, que antes estaba en estado de abandono y era utilizado para actividades ilícitas.

Ahora, con la suspensión del desalojo, los vecinos celebran el respiro que la decisión judicial les otorgó. Malby Gutiérrez, confirmó la noticia a Diario 13: "Los notificaron de la suspensión del desalojo porque no está claro en el IPV la documentación sobre los legítimos dueños de la casa. Ahora deben revisar toda la documentación y va a notificar primero a los dueños y luego al señor Ochoa", indicó.

"Estamos muy contentos porque esto nos da más tiempo para saber qué pasará con la familia y si podrán quedarse" , agregó.

La medida judicial se basa en un oficio enviado en las últimas horas, en el que se establece que el denunciante, de apellido Cortéz, "no acreditó la legítima posesión del inmueble". Ante esta falta de pruebas, el Ministerio Público Fiscal solicitó al IPV un informe sobre la situación legal de la vivienda para determinar quiénes son sus propietarios legales. Hasta que ese informe no sea recepcionado, el desalojo no se llevará a cabo .

Mientras tanto, Ochoa y su familia continúan en la casa con la incertidumbre de lo que sucederá en los próximos días. Sin embargo, cuentan con el respaldo de los vecinos, que insiste en que el inmueble no vuelva a quedar abandonado y que, si deben desalojar la vivienda, las autoridades tomen cartas en el asunto para garantizarles un techo digno.