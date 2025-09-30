La Juventud de La Libertad Avanza en San Juan convocó para este jueves 2 de octubre, a partir de las 13:30, a su Congreso Provincial en el Apart Hotel Syrah. El encuentro reunirá a militantes y simpatizantes en una jornada de debate sobre el rol de los jóvenes en el movimiento y de formación política.

El evento tendrá como invitado especial al influencer Iñaki Gutiérrez, uno de los referentes más cercanos al presidente Javier Milei, quien compartirá su experiencia y visión con los participantes. Su llegada a San Juan se enmarca en una gira nacional que ya incluyó visitas a Tierra del Fuego y Entre Ríos.

El Congreso Provincial de la Juventud LLA se suma a la serie de actividades políticas que la fuerza libertaria impulsa en distintas provincias, mientras el presidente Milei desarrolla su propia gira nacional.