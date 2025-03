En 2019, se sancionó la Ley 27.521, conocida como Ley de Talles, con el objetivo de garantizar la disponibilidad de talles adecuados para todas las personas mayores de 12 años en todo el país. A seis años de su aprobación y a pesar de haber sido reglamentada en junio de 2021, la norma aún no ha entrado en vigencia de manera completa, lo que genera frustración entre quienes impulsaron su creación. En San Juan todo sigue en poco y nada. Pocos son los locales que implementan talles ‘grandes’, y los precios son exorbitantes. Para conocer este panorama, Diario 13 charló con Gonzalo Mendoza, quien impulsa Proyecto Plus y busca promover la diversidad de los cuerpos.

Gonzalo Mendoza, referente del Proyecto Plus, una iniciativa que promueve la diversidad corporal y la inclusión en la moda, dialogó con Diario 13 y expresó su descontento con la falta de avances. “La verdad es que no hay mucho avance del proyecto, tanto como con la ley", explicó Mendoza. Tras ello mencionó "Hemos decidido parar un tiempo con la militancia por una cuestión personal de nuestras vidas”.

En ese sentido, agregó: “Entonces dijimos, bueno, vamos a parar con la militancia, al menos en lo que respecta a producciones fotográficas y ese tipo de cuestiones, para ir un poco contra la publicidad estereotipada. Pero, por supuesto, sigue existiendo Proyecto Plus y todas las personas que lo integran”.

Mendoza también se refirió a la falta de concreción en la implementación del Sistema Único Normalizado de Identificación de Talles de Indumentaria (SUNITI), una de las herramientas clave de la ley. “No ha habido avance más allá de que se formó esta especie de jurado que iba a implementar la tabla de talles con los cuerpos argentinos, después de que se hiciera ese estudio. No sabemos realmente qué ha pasado”, señaló.

El referente apuntó a la falta de apoyo gubernamental como uno de los principales obstáculos: “Supongo que es este gobierno el que no ha dado ningún tipo de presupuesto para que esto avance”. Además, destacó el trabajo de Proyecto Plus en la promoción de mensajes inclusivos: “Nosotros tratamos, o hemos tratado, en nuestras campañas de generar publicidades no violentas y dar un mensaje de que todos los cuerpos son diferentes. En eso está enfocado nuestro proyecto".

“Después de realizar nuestras campañas muchas personas empezaron a apoyarnos pero Proyecto Plus, terminó volviéndose, a través de las redes sociales, un lugar de asesoramiento, son muchas las personas, en su mayoría mujeres que nos preguntan a dónde ir a comprar”, dijo Mendoza. Ellos se volvieron referentes en recomendar donde encontrar diversidad de talles y que no haya sobreprecio “por talle especial”, porque es una realidad que en San Juan como en muchos otros puntos del país, la ropa de talles mayores a 4 son más caros.

En este sentido, explicó sobre el panorama en la provincia: “Creo que ha cambiado un poco, pero no es suficiente, porque muchos comercios se adaptaron a la necesidad de compra, pero no en su totalidad”. Si bien la ley no esta en su plena vigencia, en San Juan ya había una legislación dónde exigía al comerciante tener al menos 8 talles diferentes. “Pero esto no estuvo regulado, no hubo denuncias a defensa al consumidor y no hubo talles diferentes en los locales. Hoy en día existe algún que otro local con talles grandes”.

A pesar de los intentos, mediados por las legislaciones, “siguen sin respetarse el cuerpo de los argentinos, cuerpo que se determinó a través del estudio ergonométrico que se realizo al finalizar la pandemia”. A ello sumó: “Definitivamente necesitamos un estado que respalde una de las primeras necesidades que tienen las personas que es vestirse. Y cuando hablamos de esto no hablamos de moda, de vanidad, de comercio. Hablamos de necesidad, nadie tiene la culpa de tener el cuerpo que tiene cuando no encontrás ropa para vestirte”. Tras ello mencionó: "Es importante que si vos sos comerciante y tenes un cartel que dice "TALLES REALES", que tengas en cuenta que hay una diversidad de cuerpos, no una moda sólo de personas robustas".

¿Qué establece la Ley de Talles?

La Ley 27.521, sancionada en 2019, busca democratizar el acceso a la ropa y promover un trato digno en los comercios de indumentaria a través del Sistema Único Normalizado de Identificación de Talles de Indumentaria (SUNITI). Este sistema estandariza las medidas corporales teniendo en cuenta variables como el género, la edad y la zona, con el fin de garantizar que todas las personas encuentren talles adecuados.

La norma establece que todos los fabricantes, comerciantes e importadores de ropa deben adherirse al SUNITI, abarcando una amplia gama de indumentaria, como ropa de uso diario, calzado y uniformes de trabajo. Sin embargo, quedan excluidos productos de alta costura, prendas hechas a medida y accesorios como corbatas o bufandas.

Uno de los pilares fundamentales de la Ley de Talles es su enfoque en el trato digno hacia los consumidores. El texto legislativo establece que los comercios deben asegurar una atención respetuosa, libre de discriminación o estigmatización relacionada con el aspecto físico, la orientación sexual o cualquier otra característica personal.