La Fiesta Nacional del Sol siempre genera una enorme expectativa, ya que representa la llegada de múltiples personalidades a la provincia. Además de los artistas que se presentarán en el gigante de Pocito, para el FNS Fórum llegará a San Juan nada más ni nada menos que Luciana Aymar.

La leyenda del deporte mundial, elegida por años como la mejor jugadora de hockey de todo el planeta, aterrizará en San Juan el próximo miércoles 19 de noviembre. En esa jornada se presentará en el Centro de Convenciones.

Allí se dará una nueva edición del FNS Forum, un encuentro que busca conectar ideas, talento y oportunidades. “Lucha” dará una charla acerca de disciplina y superación contando su historia marcada por el esfuerzo y la pasión.

Sin embargo la histórica hockista no será la única disertante de esa jornada. También dirán presente Beltrán Briones, empresario inmobiliario y creador de contenidos, y Sofía Contreras, autora del libro Pasa a la acción y cofundadora de Chicas en Tecnología,

Cabe destacar que la entrada será libre y gratuita, pero los interesados deberán completar una inscripción para poder asistir. Sin embargo, todavía no hay información oficial sobre desde cuándo se podrá completar ese proceso. Las autoridades invitaron a seguir las redes de FNS Forum 2025 para poder estar atentos a los anuncios.