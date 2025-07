En una situación sin precedentes para el fútbol sanjuanino, el presidente de la Liga Sanjuanina de Fútbol, Juan Valiente, confirmó que este viernes presentarán una denuncia formal ante la Justicia contra casinos virtuales que estarían usando de forma ilegal los nombres de clubes y partidos locales para organizar apuestas en línea. La presentación incluiría, además, un informe elaborado por el Tribunal de Disciplina, en el que figurarían algunos nombres vinculados a estos hechos.

“La denuncia en sí es a los casinos que utilizan el nombre de la Liga y de los clubes sin autorización. También se adjunta un informe del Tribunal de Disciplina donde aparecen algunos nombres relacionados con las apuestas”, sostuvo Valiente en el programa Entre Vistas de Canal 13 San Juan.

Según explicó, la Liga viene trabajando desde hace tiempo en el tema, y esta semana recibieron oficialmente el informe interno que dio lugar a la decisión de avanzar judicialmente.

“La Liga cuenta con un Tribunal de Disciplina que se encargó de recabar todos los datos necesarios. Mañana (por el viernes) vamos a presentar la denuncia y el informe completo”, detalló.

Valiente reconoció que las sospechas alcanzan a algunos cuerpos técnicos, jugadores e incluso árbitros, aunque advirtió que todavía no se cuenta con pruebas concluyentes:

“Tenemos versiones y acusaciones, pero nos faltan herramientas que sí tiene la Justicia para acceder a información más profunda”.

La preocupación surgió cuando comenzaron a circular imágenes de casinos virtuales que incluían equipos de la Liga Sanjuanina en sus plataformas de apuestas. “Me mandaron capturas donde se ve claramente que se puede apostar por partidos de nuestra liga. Ahí fue cuando encendimos las alertas”, dijo.

El dirigente reconoció que el tema no es exclusivo de San Juan y que casos similares se han detectado en otras provincias. “En San Juan puede haber jugadores o técnicos que vayan para atrás, como ha pasado en otras ligas del país”, señaló con crudeza.

“Me cuesta ver hasta los partidos del Mundial de Clubes, hay jugadas que uno no puede creer, que lo hacen sospechar de las apuestas. Y cuando ves este tipo de cosas, uno se pone paranoico y ya no diferencia entre errores genuinos o algo armado”, expresó.

Para combatir esta situación, desde la Liga se reforzó el control con veedores y se mantuvieron conversaciones con dirigentes de los clubes para estar alerta ante cualquier indicio irregular. También se avanzó en la recopilación de testimonios de personas clave, que serán incluidas como testigos en la presentación judicial.

“Nunca me ofrecieron ser parte del negocio de las apuestas, pero creo saber cómo funciona. Por lo que he consultado, los que mueven las apuestas no son de San Juan, pero sí tienen nexos acá”, explicó Valiente.

Finalmente, dejó un mensaje claro:

“Me pongo a disposición de la Justicia. Todos debemos ser investigados. Esto no puede quedar tapado si queremos proteger al fútbol local”.

La causa ahora quedará en manos de la Justicia, que deberá determinar responsabilidades y el alcance real del escándalo.