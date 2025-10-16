Un grave accidente ocurrido en Pocito dejó a un niño de 11 años luchando por su vida. El pequeño Yutiel fue atropellado y arrastrado más de 40 metros por un vehículo mientras ayudaba a empujar la bicicleta de un amigo. Su madre, Daiana Gatica, contó cómo sucedió todo y pidió solidaridad a la comunidad sanjuanina para conseguir dadores de sangre.

“Si uno observa las imágenes, Yutiel está vivo de milagro”, expresó con profunda emoción Daiana en diálogo con Canal 13 San Juan.

El hecho ocurrió el domingo pasado, cuando el niño había salido junto a un amigo para visitar a su abuela, que vive cerca de calle 5 y Mendoza. “A la media hora de que salió, me llaman para decirme que Yutiel había tenido un accidente. Su amigo había roto la bici y él lo venía empujando del lado izquierdo. En ese momento, un hombre estaba saliendo de un kiosco; cuando Yutiel vio que el auto estaba parado, salió a la calle y justo lo atropelló una señora, que lo arrastró 40 metros”, relató la madre con angustia.

El menor fue trasladado de urgencia al Hospital Rawson, donde permanece internado con pronóstico reservado. Según detalló Daiana, su hijo sufrió un traumatismo encéfalocraneano grave, le extirparon el bazo y presenta politraumatismos en el riñón y el hígado, además de una fractura de fémur.

“El lunes 20 lo van a operar. Ayer lo desentubaron, respira por sí solo, pero el proceso tiene altos y bajos. Por eso pedimos una cadena de oración y también dadores de sangre”, explicó.

La familia solicita dadores de sangre de los grupos A+ y O-, que pueden acercarse al Centro de Hemoterapia, ubicado en calle Rivadavia 728 Este, de lunes a sábado de 7 a 12 horas.

Sobre su estado actual, la madre comentó que Yutiel se encuentra muy alterado y con episodios de desorientación producto del trauma sufrido. “Ha quedado como que su última visión fue que iba andando en bici. Lo están medicando con calmantes porque cuando se despierta se quiere sacar las sondas y todo”, contó conmovida.

A pesar de las graves lesiones, Daiana mantiene la esperanza:

“Tiene 11 años, está vivo de milagro. Pero es un guerrero, sé que va a salir del hospital.”