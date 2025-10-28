Después de nueve años en su tradicional ubicación, La Marina Centro anunció que se muda a un nuevo local, ubicado sobre calle Mendoza, a pocos metros de avenida Córdoba y frente a Radio Sarmiento. La apertura está prevista para el próximo lunes 3 de noviembre, a partir de las 8:30, y contará con promociones especiales y sorpresas para quienes visiten el comercio en su primer día.

“Nos mudamos, esa es la buena noticia”, contó emocionada Claudia, dueña de La Marina, durante una charla con el móvil de Canal 13. “Nos trasladamos solo unos metros, a calle Mendoza antes de llegar a Córdoba, y queremos que todos los clientes vengan a conocer el nuevo espacio. Habrá descuentos, novedades y cosas lindas para todos”, dijo.

El local mantendrá su horario habitual de 8:30 a 20:30, y ofrecerá promociones de temporada. “Aprovechando los últimos días de frío, tenemos acolchados y bolsas de agua caliente con un 30% de descuento”, comentó la comerciante, quien adelantó que durante la inauguración también habrá ofertas especiales y artículos nuevos.

Entre los productos destacados se encuentran los discos de hierro para cocinar, con precios que van desde $130.000 a $140.000, ideales para preparar un locro o un pollo al disco. También sobresale el set de asador, que incluye delantal, tenedor, cuchillo, pinza, palita, salero, pimentero y guante, todo dentro de un práctico estuche tipo mochila. Su precio: $37.900.

Claudia destacó: “Después de nueve años, nos vamos con el corazón lleno de alegría por el cariño de toda la gente que nos acompañó. Hemos hecho muchos amigos que siempre nos eligen”.