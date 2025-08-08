En una recorrida por La Marina, ubicada en pleno Centro, el equipo de Canal 13 encontró los artículos más buscados por los sanjuaninos para enfrentar el invierno y equipar el hogar, con descuentos especiales y planes de financiación accesibles.

Uno de los productos más demandados esta temporada son los zócalos dobles, ideales para colocar debajo de las puertas y evitar el ingreso del viento. “Son muy buscados. Tienen una parte que queda del lado de adentro y otra del lado de afuera. Y están a un precio increíble: solo $2.286”, destacaron desde el local.

Otro clásico del invierno: las bolsas de agua caliente. Por fin de temporada, tienen un 10% de descuento. Por ejemplo la Bolsa estándar: de $6.900 baja a $6.210, en tanto la bolsa infantil: de $4.550 queda cerca de $4.000

También hay una amplia variedad de pimenteros, vajilla y utensilios, disponibles en 3 cuotas sin interés con cualquier tarjeta de crédito, sin límite de compra. “Además del descuento del 10% en muchos productos, se puede pagar en cuotas, lo que es un gran alivio para el bolsillo”, resaltaron.

Uno de los lanzamientos más comentados fue la mopa automática con centrifugado. Ideal para quienes buscan practicidad en la limpieza del hogar. Incluye sistema de enjuague y secado con pedal, cabezal flexible, ideal para limpiar debajo de muebles. Esta es apta para todo tipo de piso, incluso parquet y esta a solo $23.900. “Las personas con artrosis la eligen mucho porque no requiere esfuerzo. Es muy absorbente y fácil de usar”, comentaron.

También se presentaron artículos que están marcando tendencia, tal como los individuales decorativos, que son ideales como centro de mesa, a solo $3.124,80. También llegaron los paños absorbentes de cocina: perfectos para grandes reuniones, con 10% de descuento (de $3.679 a $3.311)

Para quienes disfrutan del aire libre, la Marina ofrece loncheras térmicas en distintos tamaños. “Incluso entra perfectamente una botella grande de cerveza”, bromeó la encargada del lugar.

La Marina continúa siendo un punto de referencia para quienes buscan productos útiles, con diseño y a buen precio. Además, la posibilidad de pagar en tres cuotas sin interés y los descuentos del 10% en varios ítems convierten la visita en una gran oportunidad.