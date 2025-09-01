Con la presencia de la ministra de Gobierno, Laura Palma, se realizó la primera reunión del Órgano de Revisión de Salud Mental, creado por la Ley 2491 Q en el marco de la Comisión Provincial de Salud Mental. El organismo comenzó formalmente sus tareas con una agenda centrada en la evaluación de casos judicializados y no judicializados de personas con padecimientos mentales, además del análisis del funcionamiento de los diferentes dispositivos interministeriales.

Palma estuvo acompañada por el director de Promoción y Protección de los Derechos Humanos, Carlos Mañe. También participaron referentes del Poder Judicial y del Ministerio de Salud, entre ellos María Carlos J. (Dirección de Hospitales, Ministerio de Gobierno), Andrea Insegna (Defensa Oficial Penal, MPI), Patricia Sirera (Asesora de Menores, Poder Judicial), Noelia Villena (Dirección de Salud Mental), Cecilia Sassul (Comité de Apoyo Judicial, Ministerio de Salud), Iliana Garraé (Coordinación de Ejecución Judicial), Carina B. Cabrera (jueza provisoria de la 2ª Filial) y Juan José Jofré (Secretaría de Justicia y DD.HH.).

Durante el encuentro, los integrantes coincidieron en la necesidad de establecer reuniones conjuntas con el Poder Judicial, la Secretaría de Seguridad y los ministerios de Salud y de Familia y Desarrollo Humano. El objetivo planteado fue dar a conocer en detalle las competencias y atribuciones del Órgano de Revisión, además de fortalecer la coordinación en políticas públicas de salud mental.

Finalmente, se anunció que en los próximos días estará disponible una página web para consultas y denuncias de usuarios del sistema de salud mental de la provincia, con el propósito de consolidar un espacio de comunicación directa con la comunidad.