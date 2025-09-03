El temporal de Santa Rosa se hizo sentir en San Juan con casi 40 milímetros de lluvias en apenas dos días, una cifra 20 veces superior al promedio habitual de esta época. Además, la cordillera mostró un paisaje invernal con nuevas nevadas que sorprendieron a muchos. Sin embargo, desde el punto de vista hídrico, el escenario no es tan alentador.

En diálogo con Diario 13, Silvio Pastore, geocientista y director del Gabinete de Estudios de Geocriología, Glaciología, Nivología y Cambio Climático de la UNSJ, explicó que el fenómeno aporta, pero no alcanza a cambiar la realidad.

“Ha sido un evento importante, suma, pero estamos muy por debajo de los valores que necesitamos”, señaló.

El especialista remarcó que la distribución de las precipitaciones fue desigual. Mientras que en la cuenca del Río Jáchal prácticamente no se registraron aportes, en la del Río San Juan hubo algo de precipitación, aunque insuficiente.

Respecto al panorama de nieve, Pastore fue contundente:

“Venimos a igual fecha que el año pasado con menos cantidad de nieve caída. Tenemos que esperar el pronóstico hídrico después de medir densidades y espesores, pero no creo que igualemos y mucho menos que lo superemos”.

Además, recordó que los estudios de los últimos 24 años confirman una tendencia sostenida a la disminución de nevadas en la alta cordillera sanjuanina, lo que limita la posibilidad de revertir la situación.

“Va a nevar como lo ha hecho históricamente, pero será poco probable que se revierta la tendencia. No es que estemos esperando grandes nevadas extraordinarias”, puntualizó.

De todas maneras, Pastore aclaró que aún podrían producirse precipitaciones níveas en septiembre y octubre, incluso durante la primavera, aunque en volúmenes que no modificarán significativamente el pronóstico hídrico.

Hidráulica prolonga la corta de riego en el Valle de Tulum

En paralelo al análisis científico, el Departamento de Hidráulica resolvió extender hasta el lunes 8 de septiembre la corta de riego en el Valle de Tulum, medida que había comenzado el 30 de agosto. La decisión fue aprobada por unanimidad junto a las Juntas de Riego y permitirá guardar agua en los diques durante 10 días consecutivos.

La medida se aplicará únicamente en el Valle de Tulum, mientras que Ullum, Zonda, Calingasta, Iglesia y Jáchal continuarán con su cronograma habitual de riego.