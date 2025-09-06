El nuevo Volkswagen Tera, el vehículo insignia de la marca diseñado exclusivamente para el mercado latinoamericano, fue presentado en un evento especial en la concesionaria sanjuanina Mario Goldstein, ubicada en Alem y General Paz, en Capital.

El móvil de Canal 13 estuvo presente y conversó con Federico Goldstein, propietario de la empresa, quien se mostró muy entusiasmado con el lanzamiento.

"Creo que va a ser un boom a medida que este auto esté en la calle y en el garage de la gente. Va a ser un éxito asegurado, total, sin dudas se va a vender", afirmó Federico. El ejecutivo destacó que el Tera "viene a pisar fuerte" en el mercado.

Versiones y Características

El Volkswagen Tera se lanza en Argentina en cuatro versiones: Trend, Comfort, High y Outfit. Federico señaló que "todas sus versiones tienen sus detallitos que enamoran".

Tera Trend: Es la versión de entrada de gama, enfocada en la funcionalidad y un precio más accesible.

Tera Comfort: Ofrece un nivel superior de equipamiento, incluyendo llantas de aleación y pantalla multimedia.

Tera High: Se posiciona como el tope de gama, con un nivel tecnológico y de seguridad más elevado, que incluye asistencias a la conducción.

Tera Outfit: Una versión exclusiva que se distingue por su diseño, con detalles de estilo únicos, tapizados especiales y el techo en color contrastante.

Espacioso y Eficiente

A pesar de su apariencia compacta, el Tera sorprende por su amplitud interior. "Cuando lo ves desde afuera decís es un SUV chico, pero cuando te subís y ves los espacios, la posición de manejo, los asientos y el baúl, sorprende, cautiva por lo amplio que es. Por eso decimos que es una versión para el soltero y la familia", explicó Federico. El vehículo tiene una capacidad similar a la de un Polo y un Nivus.

En cuanto a su rendimiento, el Tera cuenta con un motor biturbo que se destaca por su eficiencia, bajo consumo y gran rendimiento. "Consume muy poco y anda muy bien", aseguró Federico.

Precios y Opciones de Financiación

Los precios del nuevo Volkswagen Tera se ubican por debajo de los $30 millones para la versión base. Las versiones intermedias tienen un costo de $32 millones, mientras que las versiones full alcanzan los $36 millones.

Para facilitar su adquisición, la concesionaria ofrece múltiples opciones: "Hay muchas opciones de encarar este negocio para adquirir este auto, muchas según la posibilidad del cliente", dijo Mauricio, mencionando créditos y financiaciones exclusivas por el lanzamiento.

Finalmente, Fedrico invitó a todos los sanjuaninos a visitar la concesionaria, que atiende de 9 a 18 horas, para realizar el test drive y conocer de cerca este nuevo modelo.