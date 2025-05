El pasado 7 de mayo, en una esquina de Santa Lucía ocurrió un grave siniestro vial. Fue en el cruce de San Lorenzo y Angualasto, cuando una motocicleta conducida por un hombre de 27 años que iba acompañado de una joven de 29 impactó contra un auto que se desempeñaba como Uber. Los motociclistas se llevaron la peor parte, sin embargo, el accidente fue de tal magnitud que la pasajera del Uber sufrió lesiones en su rostro porque la ventanilla del auto explotó y los vidrios le causaron heridas. La joven habló con Diario 13 y explicó la odisea que está atravesando debido a que no tiene a quién reclamarle.

Al estar involucrada en una situación judicial, la mujer prefirió no revelar su identidad para evitar cualquier complicación. Ella dijo que fue atendida por el servicio de urgencias del Hospital Rawson, ya que presentaba cortes en su rostro, pero que sus heridas fueron menores con respecto a lo que podría haberle pasado debido a la brutalidad del choque. “Pensé que tenía vidrios dentro de mis ojos”, explicó.

“Me llamaron y me ofrecieron $300.000 o que un perito me vea para determinar los daños, pero nunca más se pusieron en contacto y ahora no tengo como reclamarles”, comentó la damnificada.

Luego de todo el protocolo de emergencias que se llevó a cabo, la mujer fue contactada por un operador de la aplicación que según su acento era de algún pueblo de Centroamérica. Cabe destacar que cuando uno se registra en Uber, se solicitan los datos de contacto tales como número de celular y mail. También comentó que recibió varios correos en los que la empresa asumía el hecho y le prometía un futuro contacto con algún responsable administrativo.

“Somos del seguro Galicia, sabemos de tu incidente y tenemos dos opciones para ofrecerte: $300.000 o una pericia que determine los daños” fue lo que le ofrecieron desde la empresa.

La damnificada dijo que se puso en contacto con un abogado quien recomendó mandar una carta documento, pero cuando empezaron el proceso judicial notaron que Uber no registra domicilio real en el país, lo que dificulta notificarles la situación legal.

“Lamentablemente, tuvimos que mandarle una carta documento al conductor, será quien tendrá responder o ver de qué manera se contacta con Uber y comenzar a resolver. Son empresas fantasmas, nadie se va a hacer cargo”, acotó la joven.

“Todavía no me hicieron ninguna pericia. Tuve que buscar una abogada que me pidió todo lo que llevo gastado en medicamentos, consultas y demás. La he sacado barata porque si hubiera sido peor, no sé quién se hace responsable”, concluyó la damnificada.

Antecedente

Juan Ignacio Garay, un joven de San Juan, sufrió un accidente el pasado 8 de mayo de 2024 cuando era pasajero de un moto-Uber. El joven le relató a Canal 13 San Juan los terribles momentos que vivió cuando una camioneta 4x4 embistió el vehículo en el que se trasladaba.

Producto del impacto, pasajero y conductor de la moto, sufrieron grandes lesiones.

El joven detalló que fue trasladado de urgencia al nosocomio, donde fue inmediatamente intervenido por las heridas sufridas. Garay sufrió múltiples fractura, incluyendo en la frente, el tabique, el pómulo, el codo y el riñón derecho. Además, menciona la pérdida de sus dientes frontales debido al impacto. La moto Uber, en la que confiaba como un medio seguro de transporte, quedó completamente destrozada.

Uber en San Juan

La app de Uber en San Juan es utilizada por sus ciudadanos. Sin embargo, no hay un marco legal que la regule, como pasa en todas las provincias en donde se instalan estas apps de transporte. Es por eso que más de una vez; taxistas y remiseros de la provincia se han movilizado en las calles buscando que las autoridades los rechacen y declaren ilegal este tipo de mercado.

Hasta el momento, lo último que trascendió desde el ministerio de Transporte de San Juan, fue que habían desplegado una serie de operativos para detectar justamente los vehículos que funcionan como Uber u otra aplicación similar, en las calles de San Juan.

En el mes de febrero, por ejemplo, el Gobierno de la provincia se expresó sobre el operativo en las inmediaciones de la Terminal de Ómnibus, en donde la Policía radió tres autos, que eran conducidos por conductores particulares de Uber. Fuentes oficiales le aseguraron al medio Tiempo de San Juan, que “No es contra Uber”, sino que se trata de operativos “preventivos”.

En ese mismo mes, Gobierno y taxistas acordaron cuatro puntos para regular Uber. Según Diario de Cuyo, Emilio Achem, secretario General de la Gobernación, y Rodolfo Colombo, jefe de asesores, afirmaron el compromiso en los siguientes ítems:

Aumento de controles con puestos móviles en distintos puntos de la provincia. Los mismos serían en tres turnos de ocho horas, cubriendo toda la jornada.

Endurecimiento de las sanciones para los conductores de Uber, modificando la forma en la que se aplican las multas, buscando un castigo más severo con montos elevados.

Una campaña de concientización realizada por el Gobierno informando a la población sobre la ilegalidad de estos servicios.

Una reforma legal para que todas las licencias de taxis y remises vuelvan a estar bajo control del Estado y sean redistribuidas entre quienes cumplan con los requisitos establecidos.

