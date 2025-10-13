Luego de que un grupo de pasajeros denunciara haber quedado varado en la zona de Caracoles durante un tour de compras a Chile, la empresa organizadora del viaje (Susana Nieto Viajes) respondió. Desde la firma aseguraron a este medio que todo se debió a un desperfecto que “le puede pasar a cualquier compañía” y que ya los podrían haber rescatado pero que desde la Aduana de Chile no se lo permitieron.

Según señalaron desde la agencia a Canal 13, el inconveniente se originó a raíz de un desperfecto mecánico imprevisto en el colectivo. “Apenas se detectó el inconveniente, la empresa de transporte activó sus protocolos de asistencia, y desde la agencia se gestionó que todo el grupo fuera trasladado a un lugar seguro, con acceso a sanitarios y refrigerio, mientras se resolvía la situación”, indicaron.

Desde la firma aseguraron que el repuesto necesario para reparar la unidad fue enviado de inmediato desde San Juan, pero al llegar a la frontera la Aduana chilena no autorizó su ingreso, lo que demoró la solución del problema. “Fue una situación totalmente ilógica, ya que se trataba de una emergencia y no hubo colaboración desde el lado chileno”, expresaron.

Ante ese impedimento, la empresa optó por activar un operativo alternativo, enviando una nueva unidad para buscar a los pasajeros y trasladarlos hacia territorio argentino, donde otro vehículo los esperaba para continuar el viaje de regreso.

“Durante todo el proceso estuvimos en contacto con los pasajeros, brindándoles la asistencia necesaria y actuando conforme a los protocolos establecidos, priorizando su seguridad y bienestar”, añadieron desde Susana Nieto Viajes.

Actualmente, según informaron, los pasajeros se encuentran resguardados en el centro de ski Portillo, y ambas unidades, la de reemplazo y la original, se encuentran en viaje para concretar el encuentro y facilitar el retorno del grupo a San Juan.