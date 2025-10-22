La Pampa El Leoncito, en el departamento Calingasta, se transformó en un escenario único para la música electrónica. El dúo mendocino Rêverie, reconocido en la escena de la electrónica melódica argentina, eligió este entorno natural para grabar un nuevo set de más de una hora, fusionando sonidos minimalistas con la majestuosidad del Parque Nacional El Leoncito.

La producción audiovisual recorre distintas locaciones de la pampa, destacando la extensión y belleza árida del lugar, donde el silencio del desierto altoandino y el cielo diáfano del parque se integran a la experiencia sonora. Según los artistas, esta elección busca resaltar la armonía entre la música y la naturaleza, creando un diálogo entre paisajes imponentes y composiciones melódicas que envuelven al espectador.

Rêverie, compuesto por dos DJs y productores de Mendoza, se consolida con esta propuesta como una de las iniciativas más originales dentro de la música electrónica del país. El set grabado en la Pampa del Leoncito promete convertirse en un ejemplo de cómo el arte audiovisual puede fundirse con entornos naturales para ofrecer una experiencia estética y sensorial única.