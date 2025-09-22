La peatonal sanjuanina, casi desierta por los comercios cerrados

Este lunes 22 de septiembre la peatonal sanjuanina lució con la mayoría de sus comercios cerrados. La adhesión fue casi total a la conmemoración del Día del Empleado de Comercio, que por acuerdo en la provincia se celebró de manera anticipada.

Si bien la fecha oficial está fijada por ley para el 26 de septiembre, en San Juan se resolvió adelantarla a este lunes. En otras provincias, en cambio, la jornada se trasladará al lunes 29.

El recorrido de Canal 13 por el microcentro mostró que sólo algunos bares, locales gastronómicos y cadenas internacionales –como empresas de telefonía o de comidas rápidas– decidieron abrir sus puertas. En cambio, rubros como indumentaria, electrodomésticos y otros comercios minoristas adhirieron de manera casi unánime al feriado.

Cabe destacar que el Día del Empleado de Comercio tiene el mismo alcance que un feriado nacional. Esto significa que los trabajadores tienen derecho a descansar y, en caso de ser convocados, los empleadores deben abonar la jornada como feriado, es decir, con pago doble.

La medida sorprendió a algunos transeúntes que desconocían la anticipación de la fecha y se encontraron con la peatonal prácticamente desierta en materia comercial.