Un episodio de violencia vial derivó en un hecho preocupante en San Juan: un oficial de policía de civil extrajo su arma reglamentaria y efectuó un disparo al aire tras una discusión de tránsito. El caso generó polémica y abrió un debate sobre el uso de armas por parte de efectivos fuera de servicio.

El jefe de Policía, Néstor Álvarez, se refirió al hecho y lo calificó como “aislado y fortuito”, al tiempo que aclaró que será la Justicia quien determine si hubo exceso en el uso de la fuerza. “Resultó un hecho aislado y fortuito que se originó a raíz de una discusión vial. La Justicia va a dirimir si lo sucedido en el caso del funcionario policial hubo o no un exceso en cuanto al uso de la fuerza, en este caso de haber extraído el arma para efectuar un disparo”, explicó.

Álvarez también recordó que, por protocolo, los policías en actividad deben portar su arma en todo momento y lugar, incluso estando de civil. “No es algo extraño ni irregular, el policía lo debía hacer. Va a dirimir la Justicia si el accionar fue correcto o no y también Control de Gestión, que se encarga de investigar la parte administrativa de inconducta del efectivo policial, y ellos serán los que van a establecer una resolución final”, señaló.

En esa línea, el jefe policial remarcó que portar un arma no significa usarla ante cualquier amenaza, pero que la reacción del efectivo pudo estar vinculada a la percepción de riesgo. “Los policías deben portar el arma en todo momento y en todo lugar. No necesariamente para usarla ante cualquier amenaza; en este caso se habrá sentido amenazado y por ahí el policía reacciona conforme al contexto y a las circunstancias”, sostuvo.