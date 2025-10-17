Después de la fallida presentación del influencer Peter Regalos en julio en la Plaza 25 de Mayo, la Municipalidad de la Capital se apuró en emitir una comunicación advirtiendo que en ese lugar no se pueden hacer eventos masivos. ¿Por qué? Porque es monumento histórico y las grandes concentraciones de gente pueden dañarlo. Esa especie de prohibición contradice lo que ha sido una tradición, pero parece que en la gestión municipal están dispuestos a mantenerla. Según informó el jefe de Gabinete de la comuna, César Aguilar, vallarán la fuente y habrá efectivos policiales que no permitirán celebrar en la plaza.

“La Policía encabezará un operativo, la plaza es un monumento histórico y nuestra obligación es cuidarla”, aseguró el funcionario en diálogo con este diario. Será la primera vez que habrá limitaciones para los hinchas que se puedan acercar a la zona del microcentro en caso de que el equipo que dirige Diego Placente supere a Marruecos en la gran final de la Copa del Mundo Sub 20 que se disputa en Chile.

La alternativa será festejar en las calles que circundan la plaza. La Policía, como cada vez que hay éxitos deportivos que mueven masas, restringirá el acceso en vehículo a la zona y solo se permitirá circular caminando, pero sin ingresar al monumento histórico.

El tema de las grandes concentraciones en la principal plaza de la provincia quedó bajo análisis tras los incidentes que se registraron el 16 de julio, cuando el influencer intentó presentarse en el lugar para regalar teléfonos iPhone con el objetivo de ganar seguidores. Miles de jóvenes sanjuaninos concurrieron, pero todo terminó en corridas y desbordes.

En ese momento, la administración de Susana Laciar le hizo saber a Peter que no iba a poder celebrar el evento en la Plaza 25 de Mayo en otra fecha, como pretendía. Paso seguido, emitió un comunicado advirtiendo que ese reducto es monumento histórico y que allí no están permitidas grandes concentraciones de personas.

Históricamente, la plaza central de San Juan fue epicentro de todo tipo de manifestaciones. Desde, por ejemplo, festejos futboleros por campeonatos de Boca, River y los títulos de las selecciones de futbol y de hockey sobre patines, hasta las acostumbradas marchas sindicales, de partidos políticos, jubilados y organizaciones sociales. Varias de esas expresiones masivas terminaron con daños en la icónica plaza.