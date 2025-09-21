Este domingo 21 de septiembre marca la llegada de la primavera. Esta nueva estación llegó con dos movimientos telúricos a la provincia de San Juan, los cuales tuvieron exactamente la misma magnitud y se registraron con casi 3 horas de diferencia.

El primer choque de placas tectónicas, según informó el INPRES en su página web, se registró cuando el día llevaba 24 minutos de haber comenzado. En ese momento el suelo sanjuanino se movió, alcanzando una magnitud de 2,6 grados en la escala de Richter.

La profundidad fue de 119 kilómetros y el epicentro estuvo a 48 kilómetros al oeste de Barreal. El segundo fenómeno natural se produjo a las 03:22:26. Este nuevo temblor tuvo exactamente la misma magnitud, pero la profundidad fue de 122 kilómetros.

Esta vez se percibió con mayor facilidad a 21 kilómetros al sur del centro de Calingasta. Por último, desde el mencionado instituto nacional reportaron que a las 06:08:58 se registró un temblor de 4,5 grados en San Luis, que llegó a percibirse en la ciudad de San Juan por personas que estaban en reposo.