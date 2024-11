Entre la tarde y la noche de este jueves se llevó a cabo la Elección de la Reina de las Personas Mayores. La nueva soberana es Mónica Bontempo, de Rawson, quien fue coronada por el gobernador Marcelo Orrego.

La gala en la que brillaron las candidatas de cada departamento, contó con una gran presencia de sanjuaninas y sanjuaninos, siendo el evento encabezado por el gobernador , quien destacó la vitalidad de las participantes y la alegría del público y coronó a la rawsina.

El móvil de Canal 13 conversó con el gobernador, que en primera fila disfrutó de la elección. Acompañado por la intendenta de Capital, Susana Laciar, el ministro de Familia y Desarrollo Humano, Carlos Platero y la ministra de Gobierno, Laura Palma, el mandatario expresó: 'Disfrutando la celebración de las candidatas a Reinas del Adulto Mayor. Evidentemente todos sabemos que no importa el resultado, no importa quién sale reina, eso es una anécdota, pero sí, es bueno que esté la oportunidad de juntarnos, de disfrutar’.

Luego añadió: ‘Veo a muchas mujeres y hombres, muchas familias porque vienen a acompañar a las candidatas y a mí me alegra y no me deja de sorprender la energía que tienen'