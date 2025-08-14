El Ministerio de Gobierno, a través de la Dirección de Coordinación de RedTulum, informó que, a partir del sábado 16 de agosto de 2025 se aplicarán modificaciones en los recorridos de las líneas 102 y 405, con el objetivo de mejorar la cobertura del transporte público en el barrio Los Molinos, departamento Capital.

La medida busca optimizar el acceso de los vecinos y reforzar la conectividad con otras zonas, facilitando los traslados diarios. En el caso de la línea 102, el nuevo trayecto incluirá calles como Sargento Cabral, Piedrabuena, Los Nogales y Aguilar, tanto en sentido hacia Estación Córdoba como hacia Barrio Las Acacias, antes de retomar el recorrido habitual.

En cuanto a la línea 405, las modificaciones abarcarán calles Las Flores, Octavio Gil, Piedrabuena, Los Aromos y Aguilar, en ambos sentidos entre Barrio Natania VIII y la Terminal de Ómnibus, integrándose luego al itinerario original.

Desde el Ministerio destacaron que estas adecuaciones permitirán un servicio más eficiente y adaptado a las necesidades reales de la comunidad, beneficiando especialmente a los usuarios del sector oeste de la Capital.