La sanjuanina que une las redes sociales y su amor por los autos

Anna Verni es una joven de Rivadavia, quien desde hace 10 años genera contenido en plataformas sociales. Su amor por los autos la motivo y hoy es una de las jóvenes con más seguidores en San Juan.

"En el 2019, luego de hacer el curso de estética automotriz, se me ocurrió compartir algo de lo que sabía para aquellos que estaban interesados en saber cómo cuidar los vehículos y empecé a grabarme explicando cosas básicas del cuidado automotriz" mencionó Ani. "Los vídeos tuvieron éxito y la gente empezó a pedirme que mostrara mis proyectos" comentó la joven quien agregó que en ese momento eran un Fiat 600 modelo 70 y un Fiat 128 Súper Europa que estaba preparando para correr.



Su cuenta cuenta en Instagram cuenta con miles de seguidores, por ello es que mencionó "es increíble, tengo los mejores seguidores del mundo. Ellos son mi sostén, hemos reído, llorado, todo juntos porque yo los hago muy partícipes en mi vida cotidiana". Del mismo modo señaló "De verdad que siempre les agradezco porque gracias a ellos yo pude lograr muchísimas cosas. Gracias a ellos pude correr, pude seguir armando mis autos, viajar y hasta pude estudiar". Es por tal motivo que apuntó "somos uno con mis seguidores, y nos dimos cuenta que podemos ayudar siendo tantos así que siempre estamos al pie del cañón cuando alguien necesita".

Pero como toda historia, su inicio no se remonta a las redes sociales, sino que viene desde antes, sucede que sus padres fueron un sostén en su vida, quienes jamás le inculcaron que genere las acciones "típicas de nenas". Su niñez fue atravesada por la diversión de los autitos, generar pistas y ciudades. Su familia fue sin duda promotor de su actualidad. "Yo crecí con la mentalidad de que uno tiene que hacer lo que lo haga feliz, entonces siempre desde muy peque, fui por lo que me gustaba y no por lo que estaba establecido. Toda mi infancia estuvo rodeada de esos juguetes." aclaró Ani. En la misma línea precisó "Yo no hubiese sido feliz si me hubieran obligado a jugar con algo que yo no quería o a tomar decisiones que no quería. Hoy gracias a tener unos padres que me dejaron ser libre, yo soy muy feliz y disfruto mucho lo que hago".



Su presente sigue plasmado de autos y emoción es que en la actualidad estudia Mecánica y tecnologías del automóvil en el ITCA, el cual es un instituto de Buenos Aires, que esta avalado por la Universidad Tecnológica de la Nación. "Estoy en modalidad semi presencial intensiva, es decir que curso 2 años en 1, una parte online y otra práctica en Buenos Aires" informó la joven de Rivadavia.

Para concluir aseveró "me hace muy feliz restaurar autos y es lo que busco siempre en los proyectos. Con mi Fiat 600, lo tengo hacen 8 años, fue mi primer auto, ya viajé a Bueno Aires, pasé por las altas cumbres, conocí Capilla del Monte, etc. Tuve tan lindas experiencias con los fierros que quiero seguir teniéndolas de por vida".