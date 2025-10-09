Desde los gremios docentes anunciaron que adherirán al paro nacional convocado por CTERA, lo que generó opiniones por parte del Ministerio de Educación de la Provincia debido a que en San Juan existe un acuerdo con este sector. Frente a ello, la secretaria de Educación, Mariela Lueje, habló al respecto.

Lueje expresó que no entiende la adhesión. “Hemos visto las publicaciones pero la verdad es que hay que ver qué pasa. Nosotros acá en San Juan tenemos un acuerdo con los gremios que incluye el mes de octubre”, comenzó relatando.

“Tengo entendido que tiene que ver este paro con una convocatoria a nivel nacional. Hemos tenido el acuerdo con los gremios provinciales hace unas semanas. Sobre el tema de descontar el día, todavía no nos hemos reunido con las autoridades para definirlo”.

Por último, puso énfasis en que los chicos no pierdan días de clases. “Esto tiene que ver con la responsabilidad de los adultos, de los profesionales, de los docentes que adherirían a la convocatoria o no. Acá lo que más nos preocupa son los chicos sin clases. El día de clases no se negocia”, finalizó.