La semana comenzó movidita en San Juan ¿sentiste el sismo?

El Instituto Nacional de Sísmica (INPRES) dio a conocer que en la jornada de este lunes 15 de septiembre un nuevo sismo de poca profundidad azotó a San Juan.

El mismo se produjo a las 4:14 de la madrugada y tuvo una Intensidad de 3,5°. El movimiento telúrico fue a 28 km al norte de San Juan ya 42 km al norte de Caucete.

De acuerdo con la información brindada, este sismo tuvo una profundidad de 84 km por lo que podría haber sido percibido por los vecinos sanjuaninos. Cabe decir que durante el resto de la madrugada otros temblores tuvieron epicentro en la provincia, aunque su intensidad fue considerablemente menor.