San Juan amaneció este lunes con una temperatura mínima de apenas 3°C, bajo un cielo que promete presentar calma ambiental durante toda la jornada y una humedad del 58%. Con el correr de las horas, el termómetro alcanzará una máxima estimada en 22°C, lo que refleja una marcada amplitud térmica típica de la estación para esta provincia cuyana.

Los datos que se desprenden del Servicio Meteorológico Nacional, indican que el viento soplará del sector Norte durante la mañana, aportando algo de suavidad al ambiente. Sin embargo, por la tarde, el cuadrante girará y hacia el Sur y así se mantendrá hasta la noche, generando una leve disminución en las marcas térmicas hacia el cierre de la jornada.

La semana comienza con dos días templados, ideales para actividades al aire libre. No obstante, el Servicio Meteorológico anticipa que el miércoles se producirá un importante descenso de la temperatura, que dará lugar a jornadas más frías y con menor amplitud térmica.