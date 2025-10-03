La semana se despide con alerta por viento y mucho calor en San Juan

De acuerdo con lo que dio a conocer el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) este viernes será de mucho calor en San Juan. Esto sumado a la alerta de viento zonda.

De esta manera señalaron que pronosticaron la máxima será de 35 grados, mientras que la mínima será de 15 grados. En esta línea sumaron que hay alerta amarilla por viento zonda.

Según el detalle, las ráfagas comenzarán a soplar en horas de la tarde. Aunque continuará en la jornada del sábado. Cabe mencionar que el viento afectará principalmente a la Precordillera de Calingasta, Pocito, Rivadavia, Sarmiento, Ullum y Zonda.

Para el domingo seguirá vigente la alerta de viento, sin embargo rotará al sector sur.