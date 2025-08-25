La Fiesta del Molino Viejo fue la última que escuchó entonar a Horacio Antonio Villafañe, más conocido como el “Chango Huaqueño”. En su tierra natal, Huaco, y con su gente, fue uno de los cantantes que estuvo en la grilla de esta edición de la fiesta que homenajea a Buenaventura Luna, hace menos de un mes.

A principios de agosto, el “Chango” entonó “Vallecito de Huaco” por última vez, haciéndole honor a sus pagos. Ya no de pie, sino sentado y con la guitarra en la falda, Villafañe cantó por última vez para todos los huaqueños.

Acompañado por el payador Pascual Recabarren, entonaron el “Vallecito de Huaco” mientras los locales disfrutaban de una buena comida, buen vino y algunos danzaban al sol de agosto.

En desarrollo…