La Universidad Católica de Cuyo anunció la suspensión de las clases de este lunes 1° de septiembre por los daños ocasionados en el establecimiento por el temporal de Santa Rosa. Según indicaron, los anegamientos de patios y otros inconvenientes impidieron el normal desarrollo de las actividades. La medida alcanza a todos los niveles educativos del establecimiento.

Por el momento, la educación pública de la provincia de San Juan no confirmó si habrá suspensiones en otros colegios o escuelas, por lo que se recomienda a los estudiantes y familias estar atentos a las comunicaciones oficiales de cada institución.

El temporal de Santa Rosa trajo intensas lluvias, nevadas en algunas localidades de montaña y complicaciones en distintos departamentos de la provincia, con calles anegadas y familias evacuadas. La decisión de la universidad se suma a las medidas preventivas que distintas instituciones podrían adoptar según la evolución del clima.