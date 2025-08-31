La Universidad Católica de Cuyo suspendió las clases por los daños de la tormenta
La medida alcanza a todos los niveles y se tomó debido a los daños provocados por las fuertes lluvias en la provincia, mientras que la educación pública aún no confirma suspensiones.
La Universidad Católica de Cuyo anunció la suspensión de las clases de este lunes 1° de septiembre por los daños ocasionados en el establecimiento por el temporal de Santa Rosa. Según indicaron, los anegamientos de patios y otros inconvenientes impidieron el normal desarrollo de las actividades. La medida alcanza a todos los niveles educativos del establecimiento.
Por el momento, la educación pública de la provincia de San Juan no confirmó si habrá suspensiones en otros colegios o escuelas, por lo que se recomienda a los estudiantes y familias estar atentos a las comunicaciones oficiales de cada institución.
El temporal de Santa Rosa trajo intensas lluvias, nevadas en algunas localidades de montaña y complicaciones en distintos departamentos de la provincia, con calles anegadas y familias evacuadas. La decisión de la universidad se suma a las medidas preventivas que distintas instituciones podrían adoptar según la evolución del clima.