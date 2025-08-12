Canal 13 visitó el rectorado de la Universidad Nacional de San Juan para conocer más sobre la movilidad internacional de estudiantes. Además, el rector Tadeo Berenger se refirió al conflicto salarial que atraviesa el sector docente universitario.

En esta línea mencionó: “Este paro que estamos viviendo es largo, pero refleja un malestar real. No es un capricho, sino la consecuencia de un desfasaje salarial que no se reconoce". Además expresó: "Llevamos ya tres meses sin aumentos y la inflación sigue subiendo. Hay docentes que prefieren dejar la universidad para ir a otros ámbitos con mejores ingresos.”

El rector hizo hincapié en el impacto que esta situación puede tener en la calidad educativa: “Cuando un equipo o staff profesional de una cátedra no tiene la dedicación ni pertenencia adecuada, la calidad educativa va menguando.” Respecto a la adhesión al paro, indicó: “En los colegios preuniversitarios la adhesión ha sido muy alta, mientras que en las facultades es un poco menor. Se nota la animosidad de los docentes ante las políticas de agobio que imponen desde el gobierno nacional.”

Finalmente, habló sobre las negociaciones con el gobierno nacional y la situación salarial: “Hace ya dos meses que no hay aumentos. La propuesta que hicieron es un 1,3% entre agosto y fin de año, lo que no cubre la inflación real, que está alrededor del 2% mensual. Esto genera un desfasaje que ronda el 40 o 50% de pérdida del poder adquisitivo de los docentes.”

Sobre los salarios actuales, Berenger comentó: “No tengo datos exactos, pero calculo que el 70% de nuestros docentes está en salarios cercanos a los 900 mil pesos, una cifra que no alcanza para cubrir las necesidades básicas.”

En cuanto a posibles movilizaciones durante la semana de paro, el rector aclaró que la universidad garantiza la apertura de los espacios, mientras que la decisión queda en manos de los gremios: “Nosotros somos la patronal y garantizamos los espacios abiertos, pero las movilizaciones las determinan los gremios.”

MOVILIDAD ESTUDIANTIL

“Es una actividad que ya estamos acostumbrados, no solo en nuestro territorio, sino a nivel internacional, que vincula fundamentalmente a estudiantes de países latinoamericanos", dijo respecto a la movilidad estudiantil. A la vez, añadió: “Actualmente recibimos estudiantes de diversas universidades de la región, lo que marca la impronta y la importancia del sistema universitario no solo en lo académico, sino en lo social y cultural”.

Seguidamente mencionó: "Es fundamental que los jóvenes conozcan otras comunidades y culturas, porque eso enriquece a los futuros profesionales tanto locales como de las universidades vecinas.”

Sobre los recursos disponibles, el rector explicó que los recortes presupuestarios limitan la cantidad de estudiantes que pueden participar. “Por el presupuesto, lamentablemente son cada vez menos los estudiantes que podemos traer", mencionó. “La universidad se hace cargo de todos sus gastos. Sin embargo, la ventaja es que estos convenios son recíprocos, así como recibimos alumnos, nosotros también enviamos, y eso permite mantener esta actividad a pesar de los recortes”, aludió.