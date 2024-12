La UNSJ aceptó la renuncia de Rodolfo Bloch y zafó de que lo destituyan

El Decano Rodolfo Bloch aclaró a Canal 13 este lunes a la mañana que el Consejo Directivo de la Facultad que dirigía, aceptó la renuncia presentada el martes pasado. La misma tiene carácter indeclinable, según manifestó.

Con esto, la Asamblea Universitaria que debía tratar su apartamiento por abuso sexual y laboral, el próximo 26 de diciembre, ya no tratará el tema o al menos no tomará la decisión de apartarlo como iba a ocurrir, dijo la ahora ex autoridad.

Bloch dijo a este medio que la decisión del Consejo Directivo fue unánime. “Yo ya estoy renunciado, por lo tanto es abstracto poner en consideración la remoción de alguien que ya no es decano”.

Manifestó que se ocupará de otras tareas y va a esperar su jubilación que está próxima a concretarse.