La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) se prepara para celebrar los actos de colación de grado y pregrado correspondientes al ciclo lectivo 2025, que comenzarán el lunes 22 de septiembre. Las ceremonias se desarrollarán en todas las unidades académicas e institutos preuniversitarios de la casa de altos estudios, invitando a la comunidad universitaria y al público interesado a acompañar a los egresados en este momento tan significativo.

El cronograma inicia el lunes 22 de septiembre, con dos actos en el Centro de Convenciones “Guillermo Barrena Guzmán”: a las 10:00 horas será la colación del Colegio Central Universitario “Mariano Moreno” y a las 18:00 horas la de la Escuela de Comercio “Libertador General San Martín”.

El martes 23 de septiembre, las actividades continuarán con la Escuela Industrial Domingo Faustino Sarmiento a las 10:00 horas, y a las 18:00 horas se realizará la ceremonia de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, también en el Centro de Convenciones.

El miércoles 25 de septiembre, a las 18:00 horas, será el acto de colación de la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud.

Colaciones de octubre

En octubre, los actos comenzarán el lunes 13: a las 10:00 horas se realizará la ceremonia de la Facultad de Ciencias Sociales y a las 18:00 horas la de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes.

El martes 14 de octubre, a las 10:00 horas, será el turno de la Facultad de Ingeniería, mientras que la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño aún no tiene fecha definida.

Finalmente, el jueves 16 de octubre, a las 10:00 horas, se llevará a cabo el acto de cambio de Cuerpos de Bandera en el Edificio Central de la UNSJ, ubicado en Mitre y Jujuy.