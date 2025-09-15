La UNSJ convocó a movilizarse contra el veto presidencial: cuándo y desde dónde

Luego de que el presidente Javier Milei vetara la Ley de Financiamiento Universitario, las universidades nacionales anunciaron una serie de marchas y reclamos para que se revierta dicha decisión. En este marco, el rector de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), Tadeo Berenguer, ofreció una conferencia de prensa para explicar los detalles.

En la conferencia participaron representantes de todos los organismos que conforman la universidad, incluido el gremio de los estudiantes. En este contexto, Berenguer sostuvo: “Estamos convencidos y manifestamos que el sistema universitario de San Juan está comprometido con la lucha por el sostenimiento de nuestro sistema universitario”. En este sentido, explicó que el objetivo es demostrar unidad y “apelamos a la sensibilidad y a la responsabilidad de nuestros legisladores”.

Durante su discurso, no dejó de lado un tema sensible: “También nos adherimos a la Ley de Emergencia Sanitaria Pediátrica del Hospital Garrahan, la cual será tratada el miércoles próximo a partir de las 15 horas en la Cámara de Diputados, donde se discutirá la negativa al veto presidencial de las dos leyes que sustentan estos importantes proyectos”.

Berenguer agregó: “El Legislativo sancionó, con los representantes de nuestro pueblo, dos leyes fundantes, valiosísimas para mantener el sistema universitario y la atención de nuestros niños. El Ejecutivo debe responder y aplicar las leyes que el Legislativo promulga”. Asimismo, remarcó que el Poder Judicial debe controlar su cumplimiento: “Pero ha surgido una nueva figura: los vetos presidenciales, que dejan sin efecto el poder de uno de los tres poderes. Eso es autoritarismo”.

El rector señaló además: “El Congreso Nacional, el miércoles, debe ser frontal con las dos leyes que sustentan nuestro sistema, porque el Poder Ejecutivo debe no solo promulgar, sino también ejecutar”. En este marco, indicó que ese día, a las 17 horas, se realizará una movilización que se replicará en todo el país. En San Juan, la marcha partirá desde la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes.

“Hacemos una convocatoria a toda la comunidad sanjuanina, más allá de la universitaria”, mencionó, y agregó que es momento de apelar a los legisladores para que tengan la responsabilidad de negar el veto presidencial.