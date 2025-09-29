El Instituto de Automática de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) está a la vanguardia de la robótica colaborativa con un proyecto innovador. El ingeniero Humberto Secchi, miembro del Instituto, brindó detalles en el programa "Mirá Quién Habla" de Canal 13 sobre el desarrollo de robots capaces de adaptar su movimiento al comportamiento social humano.

La meta de esta iniciativa 100% sanjuanina es lograr que los robots puedan operar en los mismos entornos que las personas, minimizando cualquier sensación de incomodidad y eliminando la necesidad de barreras físicas. Mientras que históricamente la interacción robot-humano requería una separación física, la tendencia actual en los últimos 20 años apunta a la convivencia en el mismo ambiente. Por ello, el desafío central es la adaptación del robot al entorno y las normas humanas.

El equipo de la UNSJ se enfocó en desarrollar una estructura superior de software que permita al robot aprender e incorporar estas estrategias sociales sin requerir modificaciones en su hardware. Este enfoque es lo que, según Secchi, diferencia su trabajo, ya que nadie más estaba desarrollando este componente clave de aprendizaje.

El proyecto se encuentra en una fase inicial, pero con objetivos claros. La primera etapa consistió en un exhaustivo estudio del comportamiento humano en la vía pública a través de análisis de video. Luego, se complementó con entrevistas para comprender qué estrategias utiliza la gente al cruzarse: correrse, reducir la velocidad o detenerse. Con esta información se creó un "mapa de estrategias" que define qué movimientos son socialmente aceptables para los humanos, lo que se implementará en el robot para que pueda, por ejemplo, hacer entregas a domicilio o servir café en un bar con total fluidez.

El objetivo final es que esta tecnología se materialice y salga a la luz desde el propio Instituto de Automática de la UNSJ.

