La UNSJ lanzó una campaña para ayudar a las familias afectadas por el temporal

La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) se sumó a las iniciativas solidarias tras el fuerte temporal de Santa Rosa que azotó distintos puntos de la provincia y dejó a numerosas familias en situación de emergencia.

Mediante un comunicado, la institución convocó a la comunidad a colaborar con donaciones que serán recibidas el lunes 1 de septiembre, de 9 a 21 horas, en el Complejo El Palomar. Allí se estarán recolectando frazadas, abrigos, colchones, alimentos no perecederos y agua.

En paralelo, la agrupación Ideas (que nuclea a diferentes centros de estudiantes junto a la Federación Universitaria) también lanzó un llamado a la solidaridad. Ellos también reciben ropa, abrigos y alimentos, aunque sumaron el pedido de botellas y bidones de agua y productos de limpieza, ya que son fundamentales en este momento.

Las donaciones podrán entregarse en los centros de estudiantes de las distintas facultades de la UNSJ, donde se organizan los puntos de acopio para su posterior distribución en los barrios más afectados.