La UNSJ patentó un brazo robótico que detecta y controla plagas

La Universidad Nacional de San Juan demostró nuevamente el excelente y prestigioso nivel de profesionales que prepara para la sociedad. En este caso, se aprobó el patentamiento de un producto innovador en el ámbito del desarrollo tecnológico para la agricultura. El ingeniero electromecánico Pedro Bocca dialogó con Canal 13 San Juan y mencionó en que consiste este brazo robótico que ayuda a la detección y control de plagas.

Bocca explicó que “es un sistema mecánico que lo que hace es detectar el nivel de enfermedad de plagas en el árbol a través de inteligencia artificial donde se extrae una muestra y, a través de un sistema mecánico, se adapta a la estructura y forma del árbol para ser más preciso y que llegue el pico dosificador para ahorrar en producto”.

Este proyecto no solo es una innovación para la tecnología, sino que también es una gran ayuda para los productores a la hora de ahorrar en cuanto a la fumigación de plagas, que muchas veces pueden llegar a dañar los suelos e intoxicar el medio ambiente por los químicos utilizados en este proceso. “En los tratamientos tradicionales se hace una aplicación masiva del pesticida para atacar las plagas, lo que genera más desperdicio del producto y contamina el suelo”.

“Los picos dosificadores se ubican de forma estratégica en el brazo robótico y se acoplan a la forma del árbol, con una detección precisa y control del caudal a la hora de aplicar el pesticida. Lo que se busca es optimizar el proceso para minimizar los costos y mejorar la productividad”, agregó Bocca.

Este proyecto innovador fue patentado a nivel mundial. “El proyecto se inscribió hace cuatro años al registro de patentamiento y este año se otorgó la patente. Se hace una revisión completa de toda la tecnología existente a nivel mundial y de ahí ver si realmente es una innovación”, comentó.

Por último, comentó que esta tesis la comenzó hace seis años, utilizando dos para la adquisición de conocimientos. “Como arrancó la pandemia, comencé a perfeccionarme en inteligencia artificial y después de los dos años, los otros cuatro años fue el desarrollo y construcción del robot”, concluyó.