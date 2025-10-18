La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) alzó la voz para reclamar la reactivación del Radiotelescopio Argentino-Chino (CART), un proyecto que permanece paralizado desde junio a la espera de definiciones del Gobierno nacional. A través de un comunicado emitido por su Consejo Superior, la casa de altos estudios pidió la “continuidad sin más demoras” de la iniciativa y advirtió sobre la “injerencia de intereses extranjeros” que podrían estar condicionando su desarrollo.

En la declaración, el máximo órgano de gobierno de la UNSJ reafirmó “la innegociable condición soberana de la Nación Argentina”, y recordó que las universidades públicas forman parte de un sistema científico-tecnológico global basado en la cooperación y el intercambio de conocimientos. “El CART es un proyecto estrictamente científico, resultado de más de tres décadas de trabajo conjunto entre Argentina y China”, señala el texto, destacando la labor del Observatorio Astronómico Félix Aguilar (OAFA) de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, junto a la Academia de Ciencias de China (CAS).

El convenio original fue firmado en 2015 entre la UNSJ, Conicet, la CAS, el Observatorio Nacional de China (NAOC) y el Gobierno de San Juan, y su carácter científico fue auditado por el Congreso de la Nación (expediente S-1704/18). Desde entonces, el proyecto avanzó en la construcción de una antena en Barreal, Calingasta, abierta a la comunidad y con fines de investigación astronómica.

Sin embargo, el 22 de junio venció el acuerdo cuatripartito y Conicet aún no aprobó su renovación, lo que provocó la retención en la Aduana de piezas e instrumentos enviados desde China para continuar con la instalación. Esta situación mantiene al proyecto en una etapa de incertidumbre, pese a ser considerado clave para posicionar a San Juan como un polo astronómico del hemisferio sur.

“La autonomía universitaria tiene rango constitucional”, enfatizó la UNSJ, subrayando su historial de cooperación internacional con instituciones de España, Estados Unidos, Francia, Italia y Rusia. En ese sentido, el Consejo Superior alertó que “los intereses políticos circunstanciales no deben obstaculizar el avance de proyectos científicos que fortalecen las capacidades nacionales en astronomía y tecnología”.

Finalmente, la universidad instó al Gobierno nacional y a la Cancillería argentina a mantener el respaldo a los acuerdos firmados desde 2015. “Resulta preocupante la injerencia de intereses extranjeros que condicionan los destinos de la ciencia y el desarrollo tecnológico argentino, afectando directamente la cooperación con China y el proyecto CART”, concluye el comunicado.