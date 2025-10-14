La Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (FCEFN) de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) emitió un comunicado oficial fijando su postura ante la incertidumbre sobre la continuidad del Proyecto del Radiotelescopio Chino-Argentino (CART), una obra científica única en Sudamérica que se construye en Barreal, Calingasta.

Desde la institución remarcaron que el CART “es un proyecto estrictamente científico”, fruto de más de 30 años de cooperación entre el Observatorio Astronómico Félix Aguilar (OAFA) y la Academia China de Ciencias, y recordaron que cuenta con avales diplomáticos oficiales desde 2016.

“El 30 de diciembre de 2016, la Embajada Argentina en China comunicó que no encontraba objeciones para la implementación del proyecto”, señala el documento.

El comunicado también aclara que el acuerdo original entre las cuatro partes —el Observatorio Nacional Chino, el CONICET, la UNSJ y el Gobierno de San Juan— caducó en junio pasado, y que resulta necesario renovarlo para garantizar la continuidad del trabajo.

“Dada la envergadura científica del Proyecto CART, es deseable garantizar de inmediato su continuidad”, expresó la FCEFN.

Desde la Facultad destacaron además que las obras en la Estación de Altura en Barreal presentan un avance considerable, e invitaron a “quien quiera visitar el lugar para comprobarlo”. También informaron que desde el 3 de septiembre se encuentra en la aduana argentina un cargamento proveniente de China con piezas claves que completan la estructura del radiotelescopio.

La UNSJ defendió el carácter internacional y colaborativo del proyecto y advirtió que su desarrollo “no debe verse afectado por ninguna circunstancia política, ideológica o comercial, ajena a los intereses de la ciencia argentina”.

“El desarrollo de la ciencia no tiene fronteras y debe estar por encima de las mezquindades y especulaciones coyunturales”, subraya el texto.

Un proyecto de proyección internacional

El Radiotelescopio CART es considerado único en Sudamérica y su puesta en funcionamiento colocaría a San Juan y a la Argentina en una posición destacada en el campo de la radioastronomía, una rama de la astronomía que estudia el universo a través de ondas de radio.

El Observatorio Astronómico Félix Aguilar, dependiente de la FCEFN, mantiene además colaboraciones activas con prestigiosas universidades y centros científicos del mundo, como Columbia, Yale, la Universidad de Texas, el Observatorio Naval de Estados Unidos, el Real Instituto de la Armada de España, los Institutos Max Planck de Alemania y la Agencia Espacial Italiana, entre otros.

Para la comunidad científica sanjuanina, el CART representa un avance estratégico en la infraestructura tecnológica del país y un símbolo de cooperación internacional. Por eso, desde la UNSJ reiteraron su pedido para que el proyecto siga adelante sin interrupciones y bajo el mismo formato original, con la participación conjunta de Argentina y China.