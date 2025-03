La UNSJ rescató el recuerdo de 18 desaparecidos

24 de marzo Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Hace 49 años la historia de los argentinos cambió por completo y para siempre. La dictadura militar llegó para derrocar a María Isabel Martínez de Perón. El golpe de Estado se cobró 30.000 vidas. En San Juan hasta hace un año estaban registradas 132 personas, pero un estudio de la Universidad Nacional de San Juan recaudó el recuerdo de 18 personas más y hoy se puede decir que son 150 y contando.

El Programa Memorias Locales, nacido en la Facultad de Ciencias Sociales, comenzó hace exactamente un año. Milena Trigo, licenciada en Trabajo Social, contó en el especial que realizó Canal 13 San Juan que surgió de la idea de reconstruir la historia del Bosque de la Memoria, ubicado en la misma facultad.

“El Bosque de la Memoria tiene las placas de los desaparecidos en San Juan pero no todos. Entonces intentamos recaudar la información de todas las agrupaciones y asociaciones de la provincia”, contó Milena durante la entrevista.

La nómina tiene el registro de los desaparecidos en San Juan, pero no solo eso. Si no, que reúne los datos de los sanjuaninos desaparecidos en otras provincias, de las parejas de los sanjuaninos que desaparecieron en la provincia durante la época y un apartado de las personas que desaparecieron en la zona, pero que no pudieron identificar en que parte exactamente, pero se sabe que desaparecieron.

“La idea es reunir qué relación tenían con la provincia. Cuando presentamos el proyecto comenzaron a salir los datos. Luego hicimos una asamblea y terminamos de sumar los 150. Sin embargo, no vamos a dar por cerrada la nómina”, explicó.

En ese contexto, un paso real e importante para las profesionales fue dejar de llamarle lista al documento que presentaba la información de los desaparecidos: “Eran personas. Con historia, con vida. Con hijos, con familia, con trabajos. No podemos tenerlos como si fueran solo un nombre y un apellido, nunca más", explayó.