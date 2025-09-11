El miércoles, el presidente Javier Milei vetó la Ley de Financiamiento Universitario, argumentando que ponía en riesgo el objetivo de déficit cero y carecía de la previsión presupuestaria adecuada. Frente a este panorama, la comunidad universitaria decidió salir a marchar. Canal 13 dialogó con el secretario administrativo de la UNSJ, Ricardo Coca, para conocer su análisis de la situación.

“Es una situación de mucha bronca, digámoslo así muy directamente”, comentó. A la vez, sumó: “El Gobierno siempre dijo que ‘la universidad no está tan mal, no la estamos afectando’. Sin embargo, en los considerandos del decreto reconocen que, ante un incremento del 128% en los salarios desde que asumió Milei, el índice de precios al consumidor ha sido de 220. O sea, te está marcando que estás 100 puntos por debajo de lo que debería ser”.

Sobre lo que hoy peligra en la universidad sentenció que son los sueldos. Por este motivo señaló: “En realidad, se trata de pagar sueldos con esta realidad que mencionábamos: salarios muy atrasados, y de cubrir gastos de funcionamiento para lo urgente, mayormente servicios, que se llevan más del 20% del presupuesto, como luz, gas y agua”. Y agregó: “Se deja de adquirir lo que son bienes de capital, bienes que nos permiten pensar en mejorar laboratorios, construcciones y todo lo que es la política de largo plazo de la universidad”.

En este marco, adelantó que el viernes habrá una convocatoria de todos los sectores universitarios para marchar y reclamar por la anulación o la eliminación del veto. “A nosotros nos gustaría, lógicamente, que la actividad se siguiera desarrollando con normalidad, pero esto es parte de la situación que se está viviendo. Sí nos interesa mucho la visibilización que se va a lograr a partir de la marcha”, expresó.

Finalmente, advirtió: “Hay que pensar que esta situación no se puede sostener en 2026. De hecho, hoy por hoy un docente de los terciarios de la provincia cobra mejor la hora que un docente universitario. Por eso, muchos prefieren otras posibilidades y no la docencia universitaria”.