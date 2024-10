La UNSJ será la primera en sumar la carrera virtual de abogacía

Para muchos, representará una oportunidad, y es que la virtualidad en la educación llegó para quedarse. Es así como la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) comenzó a mover los hilos para desarrollar un plan de la versión virtual de la carrera de Abogacía, una de las opciones más requeridas por los sanjuaninos a la hora de buscar su rumbo profesional.

En este marco, la directora del Departamento de Ciencias Jurídicas, Érica Martín Villegas, explicó en Diario 13 que "durante la pandemia, debimos adaptarnos rápidamente al SIED (sistema de educación a distancia) para poder garantizar la educación de nuestros estudiantes". Con ese panorama, "desde el mismo SIED nos consultaron si deseábamos canalizar alguna propuesta educativa a través de ellos", dijo. Así fue como iniciaron un estudio y pensaron en su oferta de posgrado, tal como sucede en otras universidades nacionales. Sin embargo, en esa búsqueda surgió otra idea: generar una propuesta de grado.

"En la práctica, muchas veces, - y gracias a la voluntad de los docentes del claustro - hemos necesitado de las herramientas virtuales para poder acompañar a estudiantes con dificultades de acceso al predio CUIM, ya sea por razones de distancia, salud o trabajo. Y nos ha funcionado bien", señaló la abogada que encabeza la dirección que dicta la carrera en la Facultad de Sociales.

Momento de la firma del convenio

De este modo, se dio una reunión clave entre la UNSJ y autoridades del Poder Judicial de la Provincia, donde firmaron un Acta Complementaria para el desarrollo de un plan de la versión virtual de la carrera de Abogacía. Cabe aclarar que no se trata de hacer virtual la misma carrera de Abogacía que ya existe en el seno de la Facultad de Ciencias Sociales (FACSO), sino de crear una carrera nueva.

"Gracias a la firma del convenio con el Poder Judicial, ya tenemos un equipo trabajando para la presentación de la propuesta de la carrera de Abogacía - modalidad virtual - ante CONEAU", reveló. A su vez, mencionó: "Nuestra carrera depende para su funcionamiento de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación, que depende del Ministerio de Educación".

DATO: La firma del Acta Complementaria se realizó el 7 de octubre en la Sala de Situación y Acuerdos de la Corte de Justicia. Por parte de la Corte, asistieron la Ministra, Dra. Adriana García Nieto, los ministros Dr. Daniel Olivares Yapur y el Dr. Juan José Victoria; el Secretario Administrativo, Dr. Javier Vera y el Secretario Letrado, Dr. Juan Sánchez. Por la UNSJ, participaron la Secretaria Académica, MG. Rosa Ferrer; la Sec. de Comunicación Mg. Mariela Miranda; la Directora del Departamento de Ciencias Jurídicas de la Facultad de Ciencias Sociales Abog. Esp. Érica Martín Villegas; la subdirectora Abog. Romina López Galoviche y la docente de Ciencias Jurídicas Dra. Sonia Torti.

También destacaron que desde la universidad solamente se autoriza la presencia de un tutor pedagógico (que sería como la figura del docente en la presencialidad) que pueda hacer seguimiento de hasta treinta estudiantes. Del mismo modo, la directora de Jurídicas mencionó que, en este caso, centrarán sus esfuerzos en priorizar a personas de departamentos alejados de los centros administrativos. En el plan de la carrera trabajan docentes de la Universidad Nacional de San Juan. En cuanto a los contenidos, la abogada dijo que sería una propuesta similar a la presencial.

La carrera virtual de Abogacía será la primera de grado en la UNSJ y marcará un precedente también a nivel nacional.

A su vez, acotó: "Nuestra propuesta tendría instancias de práctica presenciales. No vemos posible un aprendizaje significativo y de la calidad que queremos brindar sin algunas instancias de presencialidad y evaluación personal, pero estas instancias presenciales no superan el porcentaje que indica la Ley". Esto se debe a que tienen asignaturas como "Práctica Profesional Civil", "Práctica Profesional Penal" y un requerimiento de Prácticas Socioeducativas, cuya única propuesta de aprendizaje posible requiere adquirir habilidades que son solo acreditables personalmente. En cuanto a la instancia de evaluación, expresó: "Eso todavía no está definido. Necesitamos saber también la opinión de cada docente en cada área, y luego lo definirá el equipo encargado de redactar la propuesta".

“Desde el Rectorado y desde el Departamento de Jurídicas salimos a buscar financiamiento externo y el Poder Judicial nos abrió las puertas”, contó la letrada de la UNSJ. Y añadió: "Sería la primera propuesta de carrera de Abogacía con modalidad virtual dictada por una universidad nacional. Sin embargo, lo que sería limitado sería la cantidad de alumnos que podrán cursar".

Ahora hay un largo camino y varias instancias por recorrer. De acuerdo con lo comentado por Martín Villegas, el próximo año (2025) se podría presentar la propuesta ante CONEAU, y en 2026 sería una realidad. "Esto nos permitiría mejorar nuestras tasas de graduación, revertir nuestros índices de desgranamiento y deserción, y llegar con nuestra propuesta a más rincones de la provincia gracias a la implementación de aulas híbridas, así como ampliar la oferta de posgrado en Derecho", confesó la abogada y docente.