La UNSJ suspendió las actividades de los institutos preuniversitarios en uno de sus turnos

La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) informó que este viernes dispuso la suspensión de las actividades académicas y administrativas en los institutos universitarios a partir de las 17:00.

La medida se adoptó de manera preventiva, en el marco de la alerta meteorológica por vientos fuertes emitida por el Servicio Meteorológico Nacional y siguiendo las recomendaciones de Protección Civil de la provincia.

Desde la casa de altos estudios indicaron que la decisión busca resguardar la seguridad de estudiantes, docentes y personal administrativo, considerando las posibles complicaciones que podrían generar las ráfagas previstas para la tarde y la noche.